Киев назвал условия для возобновления электроснабжения ЛНР

Украинская сторона возобновит поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), если будет погашен долг. Об этом в среду, 26 апреля, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, сообщает телеканал «112 Украина».

«Отключение неконтролируемой части Луганской области — это не политическое решение. Это чисто экономическое решение. Оно еще больше обострилось на протяжении последних двух месяцев, все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение — это не решение кабмина», — сказал Насалик.

25 апреля официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал не усугублять страдания жителей Донбасса отключением энергии.

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Ранее в тот же день стало известно, что правительство России решило обеспечить ЛНР электроснабжением. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Он подчеркнул, что на такой шаг Москва идет в связи с «действиями властей Украины» и «в рамках гуманитарной поддержки».

В ночь на 25 апреля компания «Укрэнерго» прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР.

На Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В ответ самопровозглашенные республики национализировали предприятия украинской юрисдикции. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде неподконтрольной территории Донбасса.