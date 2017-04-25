В ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса отключением энергии

Все стороны конфликта на Украине должны обеспечить условия, при которых мирные жители Донбасса не подвергались бы дополнительным страданиям. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после решения Киева прекратить поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

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«Важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше», — сказал Дюжаррик.

В ночь на вторник компания «Укрэнерго» прекратила поставки электрической энергии на территорию ЛНР. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что правительство России «в рамках гуманитарной поддержки» решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением.

В Минэнерго Украины заявили, что поставки электроэнергии на территорию ЛНР возобновятся после того, как будет погашена задолженность по оплате. Министр Игорь Насалик назвал это не политическим, а исключительно экономическим решением Киева. В самопровозглашенной республике заявили, что к 02:00 мск 25 апреля им удалось полностью перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение.