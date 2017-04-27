Юная палестинка получила 10 лет тюрьмы за покушение на израильского полицейского

Суд Иерусалима приговорил 17-летнюю Малак Салман к 10 годам лишения свободы за нападение на полицейских, сообщает палестинское агентство WAFA.

Салман была задержана в мусульманском квартале Старого города 9 февраля 2016 года. Полицейские остановили девушку и попросили показать содержимое сумки, но Салман выхватила нож и попыталась ударить им стражей порядка. Полиции удалось разоружить девушку.

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Издание IMEMC отмечает, что слушания по делу Салман откладывались 24 раза. Ее семье и адвокату была предложена сделка: девушка признает вину, и это повлечет 15-летнее лишение свободы для Салман, но они отказались.

Адвокат палестинки Рамзи Ктейлат (Ramzi Kteilat) заявил, что считает 10-летний тюремный срок несправедливым наказанием и будет оспаривать решение суда.

Представители палестинских радикальных группировок за последние годы совершили целую серию атак на израильских полицейских, военных и мирных граждан, которая получила название «интифада ножей» из-за использования нападающими холодного оружия. С осени 2015 года жертвами нападений стали десятки израильтян, сотни получили ранения. С палестинской стороны счет погибших идет на сотни. Большинство из них были убиты при попытке атаки.