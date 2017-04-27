Полпред президента поаплодировал главе Хакасии за отставку регионального кабмина

Решение главы Хакасии Виктора Зимина об отставке регионального правительства можно только приветствовать, считает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 27 апреля.

«Вам я аплодирую за правильно принятое решение», — сказал Меняйло в ходе совещания по подготовке к весенне-полевым работам, обращаясь к Зимину.

По мнению полпреда, главы регионов должны регулярно проводить оценку работы своих подчиненных. «Оценив [их] эффективность, глава Хакасии принял решение, что правительство надо отправить в отставку и сформировать новое», — отметил он в беседе с журналистами.

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Вместе с тем Меняйло не исключил, что часть отправленных вместе с правительством в отставку чиновников войдут и в новый состав кабмина.

По данным «Интерфакса», члены правительства Хакасии будут исполнять свои обязанности до майской сессии парламента республики, в ходе которой предполагается утвердить новый состав кабинета.

Ранее в четверг сообщалось, что глава Хакасии распустил правительство республики. По решению Зимина, число министерств будет сокращено с 32 до 23. Объясняя свое решение, он заявил, что не видел другого способа «встряхнуться и работать в совершенно ином ключе».