Глава Хакасии распустил правительство во избежание «раскачивания лодки»

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщается на сайте Верховного совета Хакасии в четверг, 27 апреля.

Зимин уволил в том числе своих заместителей, а также решил сократить число министерств с 32 до 23, говорится в сообщении. Какие ведомства сохранятся, не уточняется. Новый состав кабмина глава региона планирует сформировать в течение месяца.

Руководитель Хакасии заявил, что не видел другого способа «встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе». «Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все», — написал Зимин на своей странице в Instagram.

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22 декабря прошлого года губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил правительство региона в отставку. В краевой администрации тогда заявили, что это первый этап масштабной административной реформы. Через полтора месяца Басаргин подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке.

В ноябре 2016-го глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распустил правительство республики за неэффективность. Он заявил, что новый кабмин нужен для того, что регион мог «слезть с дотационной иглы и вносить собственный вклад в развитие страны».