Вице-премьер Прикамья назначен врио главы правительства региона

Первый вице-премьер Пермского края Владимир Рыбакин назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства региона. В кабмине чиновник курирует вопросы экологии и транспорта. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в департаменте информационных связей краевого правительства, передает РИА Новости.

«Он будет совмещать этот пост со своими должностными обязанностями на посту вице-премьера. Максим Геннадьевич Решетников (врио губернатора Прикамья — прим. «Ленты.ру») в дальнейшем примет кадровое решение», — сказал собеседник агентства.

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Виктор Басаргин, покинувший в понедельник пост главы региона, совмещал должности губернатора и председателя правительства области. Таким образом, после его отставки краевой кабмин остался без руководителя.

6 февраля Басаргин заявил, что принял решение не баллотироваться на новый губернаторский срок. Он подал подал президенту Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочии. Глава государства подписал указ об отставке Басаргина и назначил врио главы региона Максима Решетникова, который до этого занимал должность руководителя департамента экономической политики Москвы.