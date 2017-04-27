На крупнейшем горнолыжном курорте Армении впервые проведут фестиваль коньяка

На крупнейшем горнолыжном курорте Армении Цахкадзор в центральной части страны впервые проведут фестиваль армянского коньяка. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда развития туризма республики, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 27 апреля.

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Мероприятие запланировано на 7 мая. Более 30 производителей представят на фестивале свои ординарные, марочные и коллекционные коньяки. Посетители также продегустируют национальные армянские сладости.

Фонд развития туризма прогнозирует, что событие посетят до 25 тысяч человек, в основном гостей из России. Мероприятие проведут на главной площади Цахкадзора, там установят павильоны армянской кухни, народного ремесла, а также организуют концерт звезд.

Российские путешественники в настоящее время могут посещать Армению по внутренним паспортам. Соответствующее изменение в соглашение двух стран о безвизовых поездках вступило в силу 23 февраля.

