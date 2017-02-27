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Армения пустит россиян по внутренним паспортам только в аэропортах

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Аэропорт Звартноц, Армения
Аэропорт Звартноц, Армения

Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам лишь в том случае, если они прибудут через аэропорты. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Интерфакс».

Как заявил агентству пресс-секретарь МИД республики Тигран Балаян, речь идет о воздушных гаванях Звартноц в Ереване и Ширак в городе Гюмри.

Действуют ли подобные ограничения на посещение России гражданами Армении, не уточняется.

Россиянам разрешили въезжать в Армению по общегражданским паспортам с 23 февраля. Тогда вступило в силу соответствующее изменение в соглашение двух стран о безвизовых визитах.

Балаян рассказал в своем Twitter, что в этот день 27 российских граждан посетили Армению по внутренним паспортам.

В настоящее время такой порядок въезда также действует для российских туристов в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.

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