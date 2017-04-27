Барышникову предоставили гражданство Латвии

Сейм (парламент) Латвии постановил предоставить гражданство страны советскому и американскому артисту балета Михаилу Барышникову. Об этом сообщается на сайте законодательного органа в четверг, 27 апреля.

Барышникову предоставили гражданство за особые заслуги перед Латвией. Отмечается, что в поддержку решения выступили представители всех шести фракций сейма.

Как пишет информационное агентство Leta, в течение дня состоится церемония, на которой Барышникову вручат латвийский паспорт.

Парламент начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства артисту в декабре 2016 года.

Барышников родился в Риге в 1948 году. Танцевал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В 1974 году стал «невозвращенцем», оставшись в Канаде во время гастролей, а позже переехал в США. Он имеет американский паспорт. Латвия допускает двойное гражданство с Соединенными Штатами.