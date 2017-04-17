Актер Игорь Миркурбанов даст сольный концерт в Москве

Российский актер Игорь Миркурбанов представит песенную программу «Блудный сын» в Московском государственном театре эстрады. Концерт состоится 23 апреля, сообщили «Ленте.ру» организаторы.

В программу войдут сочинения советских композиторов и народные песни, которым артист придаст новое звучание с помощью оркестра Red Square Band.

В марте 2016 года Миркурбанов дал первый сольный концерт в сопровождении Red Square Band. В 2015 году актер принял участие в шоу Первого канала «Три аккорда», в котором исполнил песню «Белая береза».

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Игорь Миркурбанов — лауреат театральных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», премий Олега Табакова, Олега Янковского и ряда других. Среди спектаклей с его участием такие постановки Константина Богомолова, как «Борис Годунов», «Чайка. Новая версия», «Идеальный муж», «Карамазовы», а также «Горе от ум»а Юрия Любимова, «Вальпургиева ночь» Марка Захарова и другие. Миркурбанов также поставил восемь спектаклей как режиссер. Десять лет жил и работал в Израиле. Помимо актерского у него есть музыкальное образование по специальности «дирижер симфонического оркестра».

