«Газпром» увеличил прибыль более чем на 20 процентов

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год выросла на 21 процент, до 951,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Выручка компании увеличилась незначительно — на один процент, до 6,1 триллиона рублей. Рост произошел за счет увеличения продаж сырой нефти и газового конденсата.

Выручка «Газпрома» от продаж газа в 2016 году уменьшилась на четыре процента и составила 3,3 триллиона рублей. Гораздо сильнее — сразу на 28 процентов, до 309,6 миллиарда — рухнула выручка от продаж газа в страны бывшего СССР. Резкое падение в компании объясняют как сокращением физических объемов продажи энергоносителя, так и снижением средних рублевых цен.

В отчетности также сообщается, что операционные расходы компании в 2016 году выросли на 13 процентов, составив 5,2 триллиона рублей. В «Газпроме» это объясняют увеличением затрат на закупку газа, связанных со сделкой по обмену активами между «Газпромом» и Wintershall. Чистый долг «Газпрома» на 31 декабря 2016 года составил 1,9 триллиона рублей.

