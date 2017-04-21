Антимонопольный комитет Украины потребовал арестовать имущество «Газпрома»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обратился в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции с требованием наложить арест на имущество и средства «Газпрома» на Украине. Об этом в пятницу, 21 апреля, глава ведомства Юрий Терентьев сообщил в Facebook.

«Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с "Газпрома" направлено в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции», — говорится в сообщении. Это должно стать обеспечительной мерой для взыскания с российской компании 6,4 миллиарда долларов штрафа.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома», требовавшего отменить решение о взыскании с компании штрафа. В начале декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа и пеню за его просрочку. Слушания дела проходили в закрытом режиме.

АМКУ обратился в киевский суд в начале октября. Истец настаивал на взыскании штрафа в размере 3,2 миллиарда долларов и пени на такую же сумму за просрочку его уплаты. Комитет ссылался на то, что российская сторона не хочет исполнять требование регулятора в добровольном порядке.

