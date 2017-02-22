Киевский суд подтвердил решение взыскать с «Газпрома» 6,4 миллиарда долларов

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома», требовавшего отменить решение о взыскании с компании 171,8 миллиарда гривен (6,4 миллиарда долларов) штрафа по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС.

В начале декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа и пеню за его просрочку. Слушания дела проходили в закрытом режиме.

АМКУ обратился в киевский суд в начале октября. Истец настаивал на взыскании штрафа в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) и пени на такую же сумму за просрочку его уплаты. Комитет ссылался на то, что российская сторона не хочет исполнить требование регулятора в добровольном порядке.

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В сентябре «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако Верховный суд Украины отказался рассматривать требование российского холдинга об отмене выплаты. В решении отмечалось, что иск не подкреплен доказательствами.

В 2015 году АМКУ оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. В комитете посчитали, что монопольное положение российского холдинга привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины». В российской компании заявили, что «Газпром» не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу».

