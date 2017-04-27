Фестиваль Толстой Weekend открыл продажу билетов

Открылась продажа билетов на театральный фестиваль Толстой Weekend. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-билеты доступны на сайте мероприятия.

Отмечается, что в кассах Тулы и музея-усадьбы «Ясная поляна» продажа начнется 28 апреля.

Посещение дискуссий и детских спектаклей будет бесплатным, но потребуется регистрация на сайте tolstoyweekend.ru.

Театральный фестиваль, посвященный писателю Льву Толстому, состоится в Ясной Поляне (Тульская область) с 9 по 11 июня. В родовую усадьбу литератора привезут спектакли, основанные на его произведениях.

Выступления пройдут на четырех сценах под открытым небом.