Фестиваль Толстой Weekend открыл продажу билетов

Открылась продажа билетов на театральный фестиваль Толстой Weekend. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Онлайн-билеты доступны на сайте мероприятия.
Отмечается, что в кассах Тулы и музея-усадьбы «Ясная поляна» продажа начнется 28 апреля.
Посещение дискуссий и детских спектаклей будет бесплатным, но потребуется регистрация на сайте tolstoyweekend.ru.
Театральный фестиваль, посвященный писателю Льву Толстому, состоится в Ясной Поляне (Тульская область) с 9 по 11 июня. В родовую усадьбу литератора привезут спектакли, основанные на его произведениях.
Выступления пройдут на четырех сценах под открытым небом.