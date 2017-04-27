Мэр Конотопа с криками «Сепаров геть» сорвал обсуждение минских соглашений

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Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин разогнал собрание сторонников движения «Украинский выбор», которые обсуждали выполнение минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения.

«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы — мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь — вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города. В сопровождении полиции уедете», — прокричал Семенихин. После этого градоначальник стал бить символику «Украинского выбора» о столы.

Местное издание 05447.com.ua отмечает, что сторонники политического объединения были выпровожены из Конотопа в течение десяти минут после инцидента.

Движение «Украинский выбор» возглавляет бывший руководитель администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук. Он неоднократно высказывался за федерализацию страны. В декабре 2014 года он был назначен Службой безопасности Украины представителем по вопросам обмена пленных. Участвует в переговорах трехсторонней (Украина, Россия и ОБСЕ) контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которая собиралась в Донецке, а затем в Минске. В январе 2016-го спецслужбы Украины заподозрили Медведчука в сепаратизме.