Заседание горсовета Днепропетровска началось с массовой драки

Видео: Руслан Краснов / Facebook

Сессия Днепропетровского городского совета началась с массовой драки депутатов. Видео инцидента на своей странице Facebook в среду, 12 апреля, опубликовал член горсовета Руслан Краснов.

Стычку вызвал вопрос о смещении председателя совета Вячеслава Мишалова. Оппозиционные депутаты попытались помешать мэру города Борису Филатову провести незаконное, по их мнению, собрание, передает украинское издание «Страна». В суматохе у Филатова пропала карточка для голосования, поэтому проведение сессии пришлось приостановить.