Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Украине с футбольным матчем

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за успех Украины, а не смотреть на ситуацию отстранено. Об этом он сказал в четверг, 27 апреля, в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре, передает УНИАН.

«Мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, — кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?» — задался вопросом Линкявичюс.

По его словам, время не на стороне Украины. «Те, кто хочет углубить этот кризис и заморозить еще дальше этот замороженный конфликт, могут просто ждать и смотреть, ничего не делая, как развивается ситуация. А она развивается непросто», — подчеркнул дипломат.

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Днем ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении послами ЕС предоставления стране безвизового режима. «Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», — сказал глава государства.

Евроинтеграция, либерализация визового режима с ЕС являются целями внешней политики Киева. 6 апреля предложение Европейской комиссии отменить визы для граждан Украины поддержал Европарламент. После голосования в ЕП и постоянных представителей стран-членов Евросоюза (послы), решение должен утвердить Совет ЕС. Далее документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем страны, которая будет председательствовать в ЕС. Затем законодательный акт опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.