Брэд Питт провел вечер с детьми впервые после начала развода

Дети голливудских актеров Брэда Питта и Анжелины Джоли впервые после начала бракоразводного процесса переночевали у отца. Об этом сообщает сайт In Touch Weekly.

Источник издания утверждает, что дети прибыли в дом Питта в сопровождении двух нянь, нанятых Джоли. «Сперва Брэд был против их присутствия, но Энжи настаивала, что так советовали психотерапевты, и он согласился», — рассказал он. Няни остались с детьми на ночь.

Во время обеда с отцом каждый ребенок просил разные блюда, однако повару Питта удалось угодить каждому. «Там был полный хаос», — говорит источник In Touch Weekly, но в итоге все остались довольны.

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Издание подчеркивает, что на встрече присутствовали старшие сыновья Питта и Джоли Мэддокс и Пакс. По слухам, поводом для развода стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный актер ударил одного из них. Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анжелес семь недель расследовал обвинения, но не нашел подтверждений применения насилия.

Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.

19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.