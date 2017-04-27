Газета раскрыла схему оплаты гуманитарных поставок электричества в ЛНР

Гуманитарные поставки электроэнергии из России в непризнанную Луганскую народную республику запишут в потери Федеральной сетевой компании (ФСК). Об этом в четверг, 27 апреля, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные собственных источников в Минэнерго РФ и в сетевом комплексе.
По данным издания, рост потерь ФСК впоследствии компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК. Сейчас единая ставка для Единой энергосистемы России составляет 319 рублей/МВт ч.
«Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения»,— заявил «Коммерсанту» один из источников.
Аналитики издания рассчитали, что из-за такой схемы тариф ФСК может вырасти на 2,5 процента. Таким образом, нагрузка на потребителей увеличится на 4,6 миллиарда рублей в год.
Окончательный вариант схемы оплаты гуманитарных поставок электроэнергии в ЛНР «Совет рынка» (регулятор энергорынков) должен утвердить 30 апреля.
Компания «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву часть Луганской области. В тот же день полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что российское правительство приняло решение обеспечить ЛНР электричеством.
Кроме электроэнергии ЛНР и вторая самопровозглашенная народная республика — Донецкая — с февраля 2015 года снабжаются российским газом. В 2016 году на территорию республик было поставлено около 2,4 миллиарда кубометров.
Не исключено, что в скором времени России придется поставлять на неподконтрольные Киеву территории еще и воду. Накануне глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил о возможной остановке поставок, так как оплата за них не поступает.