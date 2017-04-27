В Самаре нашли деньги на зарплаты ведущим ученым после статьи «Ленты.ру»

Доктор химических наук, профессор Самарского университета (СУ) Владислав Блатов рассказал «Ленте.ру» об изменениях, произошедших в возглавляемом им Межвузовским научно-исследовательском центре по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) после публикации в издании материала, посвященного саботированию работы центра руководством СУ.

«После публикации ситуация существенно улучшилась и в настоящее время нормализуется. С ведущим ученым мегагранта профессором Давиде Прозерпио заключен контракт, сотрудники МНИЦТМ, уволенные в начале года, приняты на работу, меня восстанавливают в должности директора. Появился заместитель — профессор Александр Крутов, который, по сути, стоял у истоков мегагранта. Именно он, будучи в то время проректором по научной работе бывшего СамГУ, убедил меня подать заявку на конкурс мегагрантов», — рассказал Блатов.

За время, прошедшее с момента публикации статьи, руководитель МНИЦТМ провел две встречи. «4 апреля губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял меня и, подробно расспросив о возникших проблемах, сказал, что примет все необходимые меры для нормализации ситуации и поддержки нашей деятельности в будущем», — говорит Блатов

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Вторая встреча состоялась 10 апреля в департаменте науки и технологий Министерства образования и науки России. В совещании, проводимом под руководством главы департамента Сергея Матвеева, приняли участие ректор СУ Евгений Шахматов и Владислав Блатов. «Сергей Юрьевич дал ряд конкретных указаний по нормализации ситуации и подчеркнул, что МНИЦТМ является одним из центров кристаллизации науки в России и заслуживает всяческой поддержки и дальнейшего развития», — сказал Блатов.

В апреле МНИЦТМ начал работы по созданию своего филиала в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Имеются планы по созданию совместно с Северозападным политехническом университетом (город Сиань) российско-китайского инновационного центра. «Нашей деятельностью заинтересовался Самарский научный центр РАН и ряд предприятий Самарской области», — отмечает Блатов.

Публикация, в которой освещалось саботирование СУ деятельности МНИЦТМ, вышла в «Ленте.ру» 20 марта. Университет не выполнял взятые на себя обязательства по поддержке и сопровождению обеспечения реализации программы мегагранта. Ситуация в центре, созданном в 2013 году в Самарском государственном университете (СамГУ), стала ухудшаться после присоединения в 2015 году вуза к Самарскому государственному аэрокосмическому университету (СГАУ). Объединенное заведение переименовали в Самарский университет имени академика Сергея Королева.