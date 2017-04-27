СМИ сообщили о третьем приходе Адвоката в сборную Нидерландов

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Дик Адвокат возглавит национальную команду Нидерландов. Об этом сообщает ad.nl.

По информации издания, технический директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Ханс ван Брекелен в начале этой недели прилетал в Стамбул, чтобы провести переговоры с возглавляющим местный «Фенербахче» Адвокатом. Сторонам осталось уладить несколько вопросов, контракт должен быть подписан в ближайшие дни. Специалист уже уведомил руководство турецкого клуба, что по окончании нынешнего сезона покинет команду.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов является Фред Грим. 26 марта с поста наставника команды был уволен Данни Блинд, работавший с коллективом с лета 2015 года.

Адвокат дважды возглавлял сборную Нидерландов: с 1992 по 1994 и с 2002 по 2004 год. Кроме того, специалист на протяжении трех лет работал с «Зенитом» (2006-2009), приводил команду к победам в чемпионате России и Кубке УЕФА. С 2010 по 2012 год возглавлял сборную России, которую вывел в финальную часть чемпионата Европы-2012, где россияне не смогли выйти из группы.