ЦБ отозвал лицензию у омского банка СИБЭС

Банк России в пятницу, 28 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка СИБЭС. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, текущее состояние банка характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам. В деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка.

ЦБ отметил «недобросовестные действия» руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери. В этом, как подчеркивает регулятор, усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. Кроме того, в текущем году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.

Банк России неоднократно применял в отношении банка СИБЭС меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. До настоящего времени руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Соответствующие материалы будут направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»).

В банк СИБЭС назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк СИБЭС — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля занимала 352-е место в банковской системе России.