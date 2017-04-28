ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал в пятницу, 28 апреля, лицензии на осуществление банковских операций еще у двух банков: московского Международного строительного банка (МСБ) и Владимирского промышленного банка (Владпромбанк). Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ уточнил, что причиной стало «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». По данным Банка России, проблемы у МСБ возникли из-за использования «крайне рискованной бизнес-модели».

Отмечается также, что руководство кредитной организации выводило активы и манипулировало отчетными данными с целью «сокрытия реального уровня кредитного риска». В связи с этим банк потерял способность выполнять обязательства перед кредиторами.

В отношении Владпромбанка решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением закона 7.2 ФЗ («O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В обоих банках назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов МСБ и Владпромбанка приостановлены.

Согласно данным отчетности на 1 апреля, по величине активов Международный строительный банк занимал 423-е место в банковской системе России, а Владимирский промышленный банк — 287-е.

Ранее в пятницу сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у омского банка СИБЭС.