Курс доллара превысил 57 рублей

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 28 апреля, вырос на три копейки и составил 57,01 рубля по состоянию на 10:26 мск. Евро прибавил 11 копеек и стоит 62,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

При этом цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подросла на 0,27 процента, составив 51,58 доллара за баррель.

Ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова, комментарий которой приводится на сайте «Финама», считает, что говорить о тенденции к ослаблению рубля еще рано. «В целом курс доллара США на бирже в Москве, по нашему предположению, должен продолжить колебания неподалеку от 57 рублей за доллар, — отмечает она. — Сигналы о развороте тенденции к укреплению рубля отнюдь не очевидны».

Эксперт указывает, что внешний фон на глобальных рынках 28 апреля нейтрален. Соснова отмечает, что нефтяные цены, «споткнувшись о 50 долларов за баррель, отскочили вверх в область 52 за баррель».

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27 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что постепенное снижение ключевой ставки Банка России выведет рубль к равновесному курсу. Он сослался на расчеты экспертов, согласно которым равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей. По словам Дворковича, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решение о смягчении денежно-кредитной политики.