Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes

Миллиардер Кирилл Шамалов , занимающий 74-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в 1,3 миллиарда долларов, по итогам 2017 года может покинуть этот престижный список, после того как он снизил свою долю в компании «Сибур» до 3,9 процента. О продаже Шамаловым акций «Сибура» в пятницу, 28 апреля, со ссылкой на компанию, сообщает Rambler News Servis.

«ООО "Траст" приобрело 17 процентов акций компании у ООО "Яуза 12", а также увеличило до 99,9 процента свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест" (далее — ОФИ), которому принадлежит 34,08 процента акций компании», — говорится в сообщении «Сибура».

Rambler News Servis напоминает, что, по данным СПАРК, 100 процентов ООО «Яуза 12» принадлежит Шамалову.

В сообщении указано, что миллиардер Геннадий Тимченко также вышел из состава участников «ОлеФинИнвеста», получив свой пакет акций компании в прямое владение и увеличив его на 2,7 процентных пункта, говорится в сообщении.

Материалы по теме Новобранцы золотого списка Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками

О том, что «Яуза 12» стала владельцем 17 процентов « Сибура», компания сообщила в сентябре 2014 года. Ранее бенефициарным владельцем этого пакета являлся бизнесмен Геннадий Тимченко. По итогам сделки доля Шамалова в «Сибуре» выросла до 21,3 процентов.

«Сибур» — крупнейший в России нефтехимический холдинг. Владеет 26 предприятиями по переработке углеводородного сырья, на которых работает порядка 26 тысяч человек. Компания реализует продукцию в 70 странах мира.

