Финансы
 

ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спурт»

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Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов татарстанского банка «Спурт», говорится в сообщении регулятора. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Регулятор возложил функции временной администрации по управлению «Спуртом» на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сроком на шесть месяцев. «Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе, информационными атаками через социальные сети», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в банке начались трудности со свободными средствами, за счет которых обязательства могли быть выполнены. Поначалу «Спурту» удавалось выполнять обязательства за счет продажи ликвидных активов, однако в дальнейшем этот процесс был затруднен. Банк участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководству кредитной организации. Объем финансирования этого проекта почти в три раза превышал величину собственных средств банка. При этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний, сказано в сообщении.

«В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в неприносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования», — поясняет Банк России.

«Спурт» основан в 1992 году. Он ориентируется на работу с малым и средним бизнесом. По информации ЦБ, его основной акционер (с долей 28,25 процента) — Европейский банк реконструкции и развития.

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