Пьяный мужчина подстрелил из карабина трех угостивших его шашлыком соседей

В поселке Озерный Новосибирской области задержали мужчину, ранившего из карабина трех человек. Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, управление Следственного комитета по региону.

По данным следствия, вечером 29 апреля семь мужчин жарили шашлык во дворе одного из домов. К ним присоединился нетрезвый 32-летний сосед, а примерно через час компания решила закончить пикник. Местного жителя попросили уйти домой, что он расценил как неуважение к себе.

Он вернулся домой, где взял гладкоствольное четырехзарядное ружье «Сайга». После этого он вернулся и начал стрелять в мужчин, собравшихся на проезжей части — они провожали двух друзей, решивших уехать на такси. В результате ранения получили три человека — 29-летний, 30-летний и 37-летний. Подозреваемый после этого ушел домой.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трех лиц из хулиганских побуждений. Мужчине предъявили обвинение. При этом он не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Подозреваемый был ранее судим за вымогательство.

17 апреля сообщалось, что житель села Боровое (Новосибирская область) поджег траву и застрелил соседа, возмутившегося его поступком. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.