Прокуратура потребовала отправить бывшего министра обороны ЛНР в колонию

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала приговорить к реальному сроку лишения свободы Олега Бугрова, бывшего министра обороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник, 2 мая, пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева сообщила РИА Новости.

По данным пресс-службы городского суда, 17 апреля Дзержинский районный суд приговорил Олега Бугрова к пяти годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила Дарья Лебедева, в 2010–2011 годах Бугров принимал участие в поставке некондиционных труб для строительства нефтепровода в порту в порту Усть-Луга. В результате этого около 320 миллионов рублей было похищено, а порту был причинен ущерб на сумму более трех миллиардов рублей.

О том, что Бугров заключен под стражу в СИЗО-3 Санкт-Петербурга, стало известно 1 апреля 2015 года. По данным «Фонтанка.ру», в Северной столице он проживает с 2010 года после женитьбы на жительнице города.

Олег Бугров родился в Свердловске Луганской области, проходил службу в МВД Украины. С начала вооруженного конфликта в Донбассе вошел в ряды сторонников самопровозглашенной Луганской народной республики. К концу лета 2014 года стал министром обороны ЛНР. В январе 2015-го был отправлен в отставку, причиной которой могло послужить участие Бугрова в коалиции против главы ЛНР Игоря Плотницкого и минских договоренностей.