Эрдоган вернулся в правящую Партию справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя три года вернулся в правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Hürriyet Daily News.

Вновь вступить в ПСР глава государства смог в результате принятых на референдуме конституционных поправок. Согласно одному из 18 нововведений, президент теперь сможет не покидать ряды своей политической партии, как это было ранее.

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Как отмечает издание, ожидается, что 21 мая на внеочередном партийном съезде Эрдоган вновь станет председателем ПСР. В настоящее время партию возглавляет премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Реджеп Тайип Эрдоган является одним из основателей Партии справедливости и развития. Он покинул ПСР в 2014 году перед вступлением в должность президента Турции.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию и расширению президентских полномочий. За принятие изменений проголосовали 51,4 процента граждан.