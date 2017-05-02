Эрдоган вернулся в правящую Партию справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя три года вернулся в правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Hürriyet Daily News.
Вновь вступить в ПСР глава государства смог в результате принятых на референдуме конституционных поправок. Согласно одному из 18 нововведений, президент теперь сможет не покидать ряды своей политической партии, как это было ранее.
Как отмечает издание, ожидается, что 21 мая на внеочередном партийном съезде Эрдоган вновь станет председателем ПСР. В настоящее время партию возглавляет премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Реджеп Тайип Эрдоган является одним из основателей Партии справедливости и развития. Он покинул ПСР в 2014 году перед вступлением в должность президента Турции.
16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию и расширению президентских полномочий. За принятие изменений проголосовали 51,4 процента граждан.