В Латвии призвали военнослужащих НАТО присоединиться к празднованию 9 Мая

В Латвии гражданский активист Владимир Линдерман призвал военнослужащих сил НАТО, находящихся в Прибалтике, присоединиться к празднованию Дня Победы 9 мая. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Мы были союзниками в годы Второй мировой войны, наши предки вместе били нацистов (...). Приходите 9 мая, в День победы над нацистами, к памятнику советским воинам в Риге. Туда в этот день каждый год приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память победителей. Состоится акция "Бессмертный полк", куда люди приходят с портретами своих родственников, воевавших с нацистами», — отметил он.

Материалы по теме Личное дело Как Латвия забыла о бойцах, сражавшихся с нацистами в составе Красной армии

Линдерман также подчеркнул, что обращается к военнослужащим альянса как к представителям армий антигитлеровской коалиции. «Акцент на канадцев, потому что они — костяк контингента в Латвии», — объяснил он.

16 марта, в день, когда в Риге традиционно проходит марш памяти легионеров СС, у памятника Свободы полиция задержала двух молодых людей, которые кричали: «Фашизм не пройдет!» и «Позор Латвии!».

В декабре 2016-го мэрия Риги отменила проведение в городе «нацистской» новогодней вечеринки. Мэр латвийской столицы Нил Ушаков не раз высказывался против реабилитации нацизма в стране. В июле того же года он посоветовал депутату Сейма Латвии Александру Кирштейнсу, предложившему поставить в Риге памятник нацистским военным, не пить по утрам.