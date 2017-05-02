Китай потребовал деактивировать американскую ПРО в Южной Корее

Американская система противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи должна быть немедленно деактивирована. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, его слова передает The South China Morning Post.

«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», — пояснил дипломат.

Ранее 2 мая власти КНДР назвали полеты американских бомбардировщиков в рамках совместных с Сеулом учений провокацией и толчком к ядерной войне. Тогда же власти США отчитались, что система THAAD готова к перехвату северокорейских баллистических ракет.

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28 апреля глава МИД КНР Ван И предостерег мир от использования военной силы против КНДР и призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

В тот же день о возможности серьезного конфликта с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. «Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования корейского кризиса, однако «вполне возможно, что это просто нереально».