Три человека погибли в результате наезда внедорожника на толпу в Массачусетсе

В результате наезда внедорожника на толпу в городе Биллерика (штат Массачусетс, США) три человека погибли, еще девять оказались в больнице. Об этом в среду, 3 мая, сообщает местный телеканал Fox News.

Инцидент произошел в ходе автомобильного аукциона, проходившего в 30 километрах от Бостона. Внедорожник Jeep Cherokee неожиданно ускорился и проехал по людям, пока не врезался в бетонное ограждение. Водитель, который является работником торговой площадки, не пострадал.

В полиции штата заявили, что «на данный момент ничто не указывает на террористический акт». По мнению стражей порядка, «вся информация говорит о том, что это несчастный случай». Предположительно, водитель не справился с управлением. Его имя не сообщается, известно, что ему больше 70 лет.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки теракта.