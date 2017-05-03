Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной

В Ростовской области пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые на двух автомобилях — ВАЗ-2109 и УАЗ «Патриот» — пытались незаконно перевезти c Украины в Россию партию сигарет стоимостью один миллион рублей. Об этом РИА Новости рассказал представитель Погрануправления ФСБ по Ростовской области.

По его словам, злоумышленники получили контрабандный товар путем переброса через границу и на автомашинах пытались прорваться вглубь российской территории, игнорируя требования пограничников остановиться. Началась погоня, контрабандисты опасно маневрировали, и пограничники после предупредительных выстрелов открыли огонь. Один из преследуемых автомобилей в итоге перевернулся.

Подозреваемые не пострадали и были задержаны, а их автомашины и товар изъяты.

В погрануправлении уточнили, что задержанным грозит ответственность не только за нарушение режима границы и неподчинение требованиям пограничного наряда. Их могут подвергнуть преследованию по статье о применении насилия в отношении представителя власти, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

17 апреля ФСБ сообщила о раскрытии крупного канала контрабанды оружия из ЕС и с Украины. По подозрению в причастности к делу проходят более 50 человек, у них изъято свыше 230 стволов и 21 килограмм взрывчатки.

29 марта ФСБ сообщила о задержании членов межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территорию России. Они переправляли контрабанду через границу в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.