Медведев возложил цветы к Вечному огню в Смоленске

Премьер России Дмитрий Медведев в Смоленске, где он находится с рабочей поездкой, возложил цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 мая.

Перед церемонией возложения глава правительства пообщался с местными ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы.

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Военные парады в честь 9 Мая в этом году пройдут в 28 городах России, в том числе в Москвае, Санкт-Петербурге, Калининграде, Улан-Удэ, Новосибирске, Самаре и Владикавказе. В Параде Победы в столице впервые примет участие военная полиция и будет показана боевая техника в арктическом исполнении. В прошлом году, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поучаствовали около 24 миллионов человек.

28 сентября 1968 года в Смоленске был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от могилы Неизвестного Солдата. Зажег огонь советский герой Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом.

