Репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге перенесли на поздний вечер

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Андрей Картаполов принял решение перенести время репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге, чтобы не ограничивать движение в городе в вечерние часы пик. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По распоряжению командующего, запланированные на 3 и 5 мая тренировки парадных расчетов и боевой техники на Дворцовой площади перенесены с 17:00 на 22:00.

В пресс-службе уточнили, что в праздничном параде примут участие более четырех тысяч военнослужащих, около 100 единиц боевой техники, в том числе 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

Первые репетиции Парада Победы прошли 27 апреля и сопровождались многокилометровыми пробками как в Петербурге, так и в Москве. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал заторы в обеих столицах в 8 и 9 баллов соответственно. В результате вечерний час пик продолжался на несколько часов дольше обычного.

В Москве решение о переносе репетиций на более позднее время пока не принималось. Следующая тренировка запланирована на 3 мая, она начнется в 17:00.

Парад Победы в Москве пройдет 9 Мая на Красной площади. В 2017 году в нем впервые примет участие военная полиция и будет показана боевая техника в арктическом исполнении.