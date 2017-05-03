Путин констатировал восстановление отношений с Анкарой

Период восстановления отношений России и Турции после кризиса завершен, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен», — сказал российский лидер.

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Путин также отметил, что Россия и Турция солидарны в том, что урегулирование ситуации в Сирии возможно только политико-дипломатическим путем.

Беседа Путина и Эрдогана состоялась в резиденции Бочаров Ручей.

Отношения Москвы и Анкары ухудшились из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика в ноябре 2015 года. В конце июня 2016 года президент Турции направил российскому президенту письмо с извинениями. После этого российско-турецкий диалог начал налаживаться.