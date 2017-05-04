Турецкий «Фенербахче» решил заплатить 10 миллионов евро за Коноплянку

Турецкий «Фенербахче» заявил о готовности заплатить 10 миллионов евро за переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки из немецкого «Шальке». Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в «Шальке» не рассчитывают на украинца и намерены избавиться от него его по окончании текущего сезона. Права на Коноплянку принадлежат «Севилье», но в испанском клубе также не намерены продлевать с ним контракт. 40 процентов от суммы трансфера футболиста получит краинский «Днепр», за который игрок выступал с 2006 по 2015 год.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

20 февраля сообщалось, что в «Шальке» решили сохранить Коноплянку.