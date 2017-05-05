Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»

Гонщики итальянской команды Bardiani CSF Никола Руффони и Стефано Пирацци сдали положительные допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Меж­ду­на­род­ного союза ве­ло­си­пе­дис­тов (UCI).

В пробах спортсменов, взятых 25 и 26 апреля во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные препараты, отвечающие за выработку гормона роста.

Таким образом, оба гонщика были отстранены от участия в «Джиро д’Италия». Отмечается, что аналогичная учесть может постичь и команду Bardiani CSF. Ее могут дисквалифицировать на срок от 15 до 45 дней за два положительных допинг-теста в течение 12 месяцев. Решение о будущем команды в ближайшее время вынесет дисциплинарный комитет UCI.