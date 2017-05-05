В Академии Михалкова поставят «Тину» Чехова

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова объявила о премьерных показах нового спектакля «Тина» по одноименному рассказу Антона Чехова. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

В спектакле сыграют слушатели Академии Михалкова, для которых постановка станет одним из результатов годичного обучения. Режиссером выступает один из педагогов академии Александр Кочеруков, а музыку для «Тины» написал Петр Налич. Премьерные показы пройдут 11 и 17 мая на сцене Московского международного Дома музыки.

В спектакле рассказывается история страсти молодого поручика к наследнице владельца водочного завода, которая пользуется своей красотой, чтобы обманывать кредиторов.

«"Тина" — это жизненная история, повествование которой хоть и начинается с водевиля, но все-таки заканчивается не так лучезарно. Фантазийность сюжета на глазах зрителя перерастает в забвение и искушение героев. Это настоящий живой театр, который рассказывает историю, происходящую здесь и сейчас», — рассказал о постановке Кочеруков.

Михалков объявил о создании своей школы летом 2014 года. По словам режиссера, его вдохновил успех Летней киноакадемии, которая проходит под его руководством ежегодно с 2012-го. Глава Союза кинематографистов отметил, что школа исключит традиционные аудиторные занятия, работа со студентами будет проходить в условиях «дачной атмосферы».