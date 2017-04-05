Академия Михалкова и фонд Тимченко поддержат молодых специалистов кино и театра

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко повторно запустил проект по поддержке молодых специалистов кино и театра в регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Абитурентам, желающим стать продюсерами, актерами и режиссерами, дадут возможность пройти бесплатное обучение в 2017-2018 учебном году в академии Михалкова.

В рамках проекта с 23 апреля по 5 июня в пяти регионах России (в Ярославской области — в апреле, в Нижегородской области, Республиках Татарстан и Башкортостан — в мае, в Новосибирской области — в июне) будет работать выездная приемная комиссия. Набор пройдет по направлениям актерское искусство, режиссура кино и продюсерское искусство.

«Я чрезвычайно ценю сотрудничество академии с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, так как благодаря этому сотрудничеству 20 талантливых молодых людей с разных концов страны получат в этом году возможность проходить обучение в стенах нашей академии», — заявил Михалков, который является ректором вуза.

Проект проводится при поддержке фонда Тимченко второй год подряд. В прошлом году на льготные места было принято 16 абитуриентов из 200 желающих.