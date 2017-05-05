В новом тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей

Видео: Twin Peaks / YouTube

Showtime опубликовал новый тизер возрожденного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Ролик, озаглавленный «Знакомые лица 25 лет спустя», появился на YouTube.

В тизере появляются такие персонажи из оригинальных двух сезонов проекта, как агент Дэйл Купер, помощники шерифа Энди Бреннан и Том Хок Хилл, Большой Эд Херли, Карл Родд и Сара Палмер.

Премьера новых серий «Твин Пикс» пройдет на Каннском фестивале. В России их впервые покажут 22 мая.

Первые сезоны «Твин Пикс» выходили в 1990-1991 годах. Действие сериала разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер.