Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России

Китайский интернет-магазин Gearbest объявил о временном прекращении продаж смартфонов Xiaomi в России. Данное решение было принято во избежание массовых случаев возвращения купленных гаджетов, сообщается в официальном блоге торговой площадки.

Представители магазина отмечают, что официальный дистрибьютор Xiaomi в России «Смарт Орандж» включил все линейки смартфонов компании в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). «В результате таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами Xiaomi, возвращая их продавцу. Данное решение действительно до тех пор, пока не прояснится ситуация с таможней», — пояснили в Gearbest.

Материалы по теме Взрывы и огрызки Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»

В магазине утверждают, что решение таможни распространяется даже на отдельные покупки физических лиц «в обход существующего законодательства, запрещающего только ввоз устройств с целью перепродажи». По данным Gearbest, число изъятых посылок постоянно растет, однако точные цифры не называются.

Ограничения вступают в силу в пятницу, 5 мая. Вероятно, в будущем подобный запрет на продажу смартфонов Xiaomi введут и другие интернет-магазины, вроде AliExpress.

В апреле 2017 года покупателями были зафиксированы многочисленные случаи отказа почтовым таможенным постом в выпуске смартфонов Xiaomi. Изъятие товаров происходило на основании статьи 313 Таможенного кодекса Таможенного союза и статьи 18 Всемирной почтовой конвенции, которые запрещают ввоз контрафактной продукции.

На официальной странице «ВКонтакте» Xioami говорится, что все устройства, ввезенные без согласия «Смарт Оранж», являются контрафактом: «Мы понимаем, что это доставляет большие неудобства российским покупателям и рекомендуем воспользоваться официальными каналами продаж».