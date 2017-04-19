Xiaomi представила новый флагман с двойной камерой

Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфона Mi6 с двойной камерой и флагманскими характеристиками. Информацию об устройстве компания опубликовала в Twitter.

Смартфон получил FullHD-дисплей (диагональ 5,15 дюйма) с фильтром синего цвета и минимальным значением яркости в один нит для защиты глаз. Камера выполнена по аналогии с iPhone 7 Plus: оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей и оптическую стабилизацию, одна из них дает двухкратный зум и возможность создавать портретные снимки с размытием фона.

Mi6 имеет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, шесть гигабайт оперативной памяти и до 128 гигабайт накопителя без поддержки карт памяти. Корпус устройства выполнен из стекла и металла. Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и сине-золотой. Вместе с ним компания выпустит премиальную версию с корпусом из керамики.

Самая дешевая версия аппарата с 64 гигабайтами накопителя обойдется в 2,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей). Версия со 128 гигабайтами оценена в 2,9 тысячи юаней (около 24 тысяч рублей). Самая дорогая модификация с керамический корпусом стоит три тысячи юаней (24,5 тысячи рублей). Продажи начнутся в Китае 28 апреля.

Сроки появления смартфона в России не называются.