Московская полиция задержала семерых за нарушение порядка на Болотной площади

Семь человек задержали сотрудники столичной полиции на Болотной площади за нарушение общественного порядка после завершения согласованной акции «За Россию против произвола и репрессий». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«На троих граждан составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а с остальными проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в тот же день сообщалось, что акция оппозиции на проспекте Сахарова завершилась. На тот момент нарушений зафиксировано не было.

На проспекте Сахарова собрались представители различных партий и движений, у многих на одежде были приколоты белые ленточки. Акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» приурочена к годовщине событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

