Акция оппозиции в Москве прошла без происшествий

Во время акции оппозиции, проведенной в субботу, 6 мая, на проспекте Сахарова в Москве, нарушений не зафиксировано. Об этом агентству ТАСС заявили в Главном управлении МВД по столице.

«На проспекте Сахарова завершился согласованный властями Москвы митинг оппозиции. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено», — сказали в главке. Там также напомнили, что проведение митинга было согласовано со столичными властями.

Во время акции движение по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Бульварного кольца было перекрыто, проход на мероприятие осуществлялся через рамки металлодетекторов. По данным правоохранителей, в мероприятии приняли участие около тысячи человек вместо заявленных 10 тысяч.

На проспекте Сахарова собрались представители различных партий и движений, у многих на одежду приколоты белые ленточки. Акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» приурочена к годовщине событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда согласованное с властями шествие оппозиции переросло в столкновения с полицией, были задержаны более 400 человек.