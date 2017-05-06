На юго-западе Москвы загорелось высотное здание

В высотном здании на юго-западе Москвы произошел пожар, сообщили «Интерфаксу» в субботу, 6 мая, в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По словам собеседника агентства, обнаружено возгорание в кабельных каналах. Спасатели приступили к тушению пожара и спасению людей, проводится эвакуация жильцов.

В свою очередь другой источник уточнил, что горит 35-этажное здание жилищного комплекса «Дирижабль» по адресу Профсоюзная улица, дом 64, корпус 2.

Как сообщается на сайте главка МЧС, в 23:57 минут пожару был присвоен ранг номер 3, в 00:16 снижен до второго. Спасены 29 человек. На месте происшествия работают 39 единиц пожарно-спасательной техники и 140 человек личного состава.

В пятницу, 5 мая, произошел пожар в центре Москвы, в доме №19 на Лубянском проезде. Пожару была присвоена вторая категория.