В Иваново сгорел «дом Бабы Яги»

Старейшее деревянное здание в городе Иваново, построенное в 1800 году столяром Василием Ефимовичем Курбатовым, сгорело. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар в доме №7 по улице Постышева был зафиксирован в ночь на 2 мая в 02:55 мск. В 03:11 мск возгорание было ликвидировано. «В результате пожара огнем повреждены два частных дома и пристройка на общей площади 111 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Строение, которое проходит по документам как «дом Курбатовых», охраняется законом как памятник архитектуры. При этом, согласно информации из открытых источников, в народе дом называют избушкой Бабы Яги. Как отмечает IvanovoNews, ветхое здание практически полностью увито диким виноградником, что создает «впечатление таинственное и сказочное одновременно».

По сведениям портала, в феврале прошлого года у дома обрушилась крыша.

При этом, как писала «Российская газета», в 2014-м суд обязал проживавшую в доме пенсионерку отремонтировать здание до 2018 года. Согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия», бремя ремонта архитектурных памятников ложится на плечи собственника.

Газета также приводит слова начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия по Ивановской области Александра Мартынова, который отмечал, что с 2006 года хозяйка дома умышленно уклонялась от подписания охранного обязательства, что также предусмотрено ФЗ «Об объектах культурного наследия».