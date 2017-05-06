На Новом Арбате в Москве из-за пожара эвакуировали 30 человек

В центре Москвы произошел пожар, в ходе тушения которого были эвакуированы 30 рабочих. Об этом сообщается в Twitter столичного управления МЧС России.

В ночь на субботу, 6 мая, в 03:33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании по адресу Новый Арбат, дом 15, где располагается административное здание строительной компании «Кэпитал групп».

Происходило возгорание утеплителя короба и электрокабелей в коробе на 14-м этаже административного здания на площади 15 погонных метров.

В 4:36 возгорание было ликвидировано. На месте происшествия работало 29 единиц пожарно-спасательной техники и 101 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать самовозгорание старой электропроводки, сообщила ТАСС пресс-секретарь «Кэпитал групп» Ольга Баскакова.

В ночь на субботу в Москве произошел еще один крупный пожар. На минус первом этаже 40-этажного жилого дома на Профсоюзной улице загорелись кабели. Эвакуированы 77 человек, девять пострадали.