ФСБ задержала организовавших сеть по легализации мигрантов членов ОПГ

Сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки, которые изготавливали фальшивые документы для прибывающих в Россию нелегальных мигрантов. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС.

В центре общественных связей службы уточнили, что злоумышленники действовали через сеть посредников в разных регионах России. «За денежное вознаграждение [они] изготавливали и реализовывали нелегальным мигрантам поддельные паспорта граждан стран Средней Азии и другие документы, необходимые для постановки на миграционный учет, получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство, а также приобретения российского гражданства», — пояснили в ФСБ.

Всего сотрудники службы совместно с МВД России и Росгвардией задержали 19 членов группировки,в том числе ее руководители. Также спецслужбы выявили 11 подпольных лабораторий по изготовлению поддельных документов.