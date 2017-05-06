В Минобороны ответили назвавшему Россию угрозой для США генералу

Мнение главы Командования специальных операций ВС США генерала Реймонда Томаса о том, что Россия является одной основных угроз для его страны, основано на стереотипах холодной войны. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. Его слова приводит ТАСС.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять», — отметил Конашенков.

«Нас часто спрашивают, чем офицеры российских Сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — добавил он.

По словам Конашенкова, из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне «требования к военнослужащим сил специальных операций иные». «Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны», — предположил генерал.

Ранее Томас заявил, что Пентагон рассматривает Россию как стратегического соперника США и одну из пяти основных угроз для Америки. По мнению Томаса, «стратегическое соперничество» Вашингтона с Москвой «наиболее выражено на постсоветском пространстве», где Россия, по его утверждению, проявляет готовность «агрессивно ограничивать» активность американских и западных институтов.

Американский генерал считает, что российская сторона «особенно умело пользуется нетрадиционными подходами для продвижения своих интересов». По его словам, «спецназ зачастую представляет собой вполне естественный вариант нетрадиционного ответа».